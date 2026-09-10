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Окупанти за добу втратили 1520 осіб та 613 од. спецтехніки – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони України за добу ліквідували 1520 окупантів, а також знищили 69 артсистем, 15 бронемашин, 2017 БПЛА і 613 авто та спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook ранком в четвер.

" Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.26 склали особового складу – близько 1 502 390 (+1 520) осіб: танків – 12 339 (+1) од.; бойових броньованих машин – 25 305 (+15) од.; артилерійських систем – 49 452 (+69) од.; РСЗВ – 2 107 (+2) од.; засоби ППО – 1 618 (+5) од.; літаків – 441 (+0) од.; гелікоптерів – 356 (+1) од.; наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16) од.; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 508 205 (+2 017) од.; крилаті ракети – 5 103 (+0) од.; кораблі/катери – 35 (+0) од.; підводні човни – 2 (+0) од.; автомобільна техніка та автоцистерни – 146 621 (+613) од.; спеціальна техніка – 4 650 (+0) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02qMFqT1SDuoX3PQBfFsXWRTSE54XsJgbsB1fCWWZ2coPERjTfuneRmrGcwtVhQhfvl?locale=uk_UA

#генштаб #втрати #рф
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