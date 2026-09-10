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В Києві оновлять порядок руху транспорту між берегами під час тривог

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У Києві покращать транспортне сполучення між лівим і правим берегами Дніпра під час повітряних тривог, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Відповідно до рішення Ради оборони міста Києва, на Подільському мостовому переході протягом дня, 10 вересня, завершать оновлення тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Південному мосту дозволять рух автотранспорту з правого на лівий берег із технологічним перекриттям на 30 хвилин після початку та після завершення повітряної тривоги. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що наразі розроблена оновлена тимчасова схема організації дорожнього руху, яку погодило Управління патрульної поліції в Києві. Вона дозволить забезпечити рух автомобільного транспорту в обох напрямках – із лівого на правий берег та з правого на лівий – під час повітряних тривог.

На Подільському мосту із лівого на правий берег автомобілі рухатимуться постійно зі звуженням смуг до двох у місці виїзду зустрічного потоку транспорту, а з правого на лівий берег спочатку рух відбуватиметься як і раніше, після чого транспорт тимчасово переїжджатиме на протилежну частину мостової споруди та продовжуватиме рух двома смугами. Надалі автомобілі знову повертатимуться на свою сторону мосту.

Також дозволять рух транспорту Південним мостом із правого на лівий берег Дніпра. Водночас передбачене технологічне перекриття руху транспорту на 30 хвилин після оголошення тривоги та на 30 хвилин після її відбою незалежно від рівня тривоги.

Після завершення технологічного перекриття руху відновлять можливість заїзду на Південний міст із Наддніпрянського та Столичного шосе.

У Департаменті наголошують, що рух автобусів Південним мостом залишається без змін. Автобуси № 22 та № 91 продовжать курсувати за раніше зміненими схемами руху, під номерами №№ 22-Д, 22-Т, 91-Д, 91-Т.

Водночас автобуси №№ 110, 111 та 112 під час тривоги жовтого та червоного рівнів курсуватимуть Подільським мостовим переходом без обмежень, після завершення відповідних робіт, згідно з затвердженою схемою організації дорожнього руху.

Запровадження оновленої тимчасової організації руху має забезпечити більш стабільне транспортне сполучення між лівим і правим берегами столиці під час повітряних тривог та реалізується відповідно до рішення Ради оборони міста Києва.

Джерело: https://kyivcity.gov.ua/news/u_stolitsi_onovlyat_poryadok_rukhu_transportu_podilskim_mostovim_perekhodom_i_pivdennim_mostom_pid_chas_povitryanikh_trivog/

#київ #тривоги #мости #рух
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