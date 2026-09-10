Росіяни вдарили по Кривому Рогу, двоє людей постраждали – Вілкул

Російський окупанти атакували Кривий Ріг ударними БПЛА на п'яти локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На зараз двоє поранених, один чоловік важкий, один середній. Зараз перебувають в операційній, лікарі надають усю необхідну допомогу", – написав Вілкул в телеграм-каналі.

Він додав, що в місті багато пошкоджених будинків і приватного і багатоповерхового сектору, заклади освіти, культури та бізнесу. Проводиться аварійно-рятувальна операція.

"Штаб допомоги людям у Центрально-Міському районі розгортатиметься біля найближчого фонтану, місцеві зрозуміють. Допомога будівельними матеріалами, заяви на допомогу від міста, комунальні бригади", – додав він.

Джерело: https://t.me/vilkul/17876