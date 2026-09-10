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Сибіга закликав світ жорстко відповісти на черговий удар по Сумах

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Російський удар по торговому центру в Сумах, внаслідок якого двоє людей загинули і 20 отримали поранення, був навмисним, заявив голова МЗС України Андрій Сибіга.

"Удар по торговому центру – це свідомий вибір цілі. Росія знала, куди направляє цей безпілотник і якими можуть бути наслідки. Москва демонструє, що готова й надалі відкрито вбивати цивільних осіб, серед білого дня, бо досі вірить, що світ сприйме кожне нове російське звірство, засудить його – і піде далі. Ця віра стає однією зі зброї Росії. Її треба знищити", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що Росія має побачити прямий зв'язок між кожним нападом на українських цивільних і посиленою міжнародною реакцією, яка має включати розширення можливостей України щодо закриття свого повітряного простору, посилення обмежень на здатність Росії виробляти зброю та посилення тиску на джерела фінансування її війни.

"Послання після подій у Сумах не може обмежуватися лише висловленням занепокоєння. Воно має полягати в тому, що кожен новий російський напад робить Україну сильнішою, а Росію – слабшою. На кожен російський напад має слідувати відповідь, спрямована на обмеження здатності Росії здійснити наступний. Саме так ми зупинимо цикл терору", – резюмував міністр.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2097781476821512294

#коментар #удар #сибіга #суми
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