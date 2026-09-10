Зеленський обговорив з головою МЗС Ісландії захист української енергетики

Президент України Володимир Зеленський дорогою до Канади провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір.

"Обговорили підготовку України до зимового періоду, захист нашої енергетики й посилення протиповітряної оборони. Розраховуємо на подальшу співпрацю та внески Ісландії до Фонду енергетичної підтримки. Надана раніше допомога вже дає конкретні результати, і ми вдячні за це", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Крім того, сторони обговорили співробітництво в технологічній та оборонній сферах, де Україна готова ділитися своїм досвідом із партнерами.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20793