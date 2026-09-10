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Зеленський обговорив з головою МЗС Ісландії захист української енергетики

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Президент України Володимир Зеленський дорогою до Канади провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір.

"Обговорили підготовку України до зимового періоду, захист нашої енергетики й посилення протиповітряної оборони. Розраховуємо на подальшу співпрацю та внески Ісландії до Фонду енергетичної підтримки. Надана раніше допомога вже дає конкретні результати, і ми вдячні за це", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Крім того, сторони обговорили співробітництво в технологічній та оборонній сферах, де Україна готова ділитися своїм досвідом із партнерами.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20793

#зустріч #президент #мзс #ісландія
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