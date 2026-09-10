В Хмельницькому внаслідок удару горить ринок, постраждали 4 рятувальники – ДСНС

У Хмельницькому через атаку російського БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовані 4 рятувальників: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Пожежу ліквідували.

На місці працювали 45 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/74252