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Події

В Хмельницькому внаслідок удару горить ринок, постраждали 4 рятувальники – ДСНС

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У Хмельницькому через атаку російського БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовані 4 рятувальників: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Пожежу ліквідували.

На місці працювали 45 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/74252

#ринок #хмельницький #удар
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