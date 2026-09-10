Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Президент України прийняв участь у прощанні з королем Норвегії Гаральдом V

1 хв читати
Додати як джерело

Президент України Володимир Зеленський прийняв участь у прощанні з королем Норвегії Гаральдом V. Про це він написав в телеграм-каналі в середу.

"З вдячністю згадую нашу теплу зустріч із Його Величністю та його особливу увагу до України. Він був монархом, який понад 35 років уособлював Норвегію, її відкритість, гідність і повагу до людей. Наш зв'язок із Норвегією за цей час став особливо міцним", – написав президент.

Він наголосив, що Україна завжди буде вдячна Норвегії за всю допомогу.

"Дякуємо, що Норвегія поруч з Україною всі ці роки. Дякуємо за рішення, які сьогодні допомагають нам захищати людей і вистояти", – підкреслив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20785

#похорони #король #норвегія
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

Пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Республікою Молдова призупинив роботу через атаку Російської Федерації безпілотниками в ніч на 9 вересня, є…

Читати
РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

Російські війська здійснили кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК, унаслідок чого станція припинила генерацію електроенергії, а її обл…

Читати
Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі заявив, що Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенц…

Читати