Президент України прийняв участь у прощанні з королем Норвегії Гаральдом V

Президент України Володимир Зеленський прийняв участь у прощанні з королем Норвегії Гаральдом V. Про це він написав в телеграм-каналі в середу.

"З вдячністю згадую нашу теплу зустріч із Його Величністю та його особливу увагу до України. Він був монархом, який понад 35 років уособлював Норвегію, її відкритість, гідність і повагу до людей. Наш зв'язок із Норвегією за цей час став особливо міцним", – написав президент.

Він наголосив, що Україна завжди буде вдячна Норвегії за всю допомогу.

"Дякуємо, що Норвегія поруч з Україною всі ці роки. Дякуємо за рішення, які сьогодні допомагають нам захищати людей і вистояти", – підкреслив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20785