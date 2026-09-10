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Уряд направив до парламенту пакет фінансових законопроєктів для покриття дефіциту державного бюджету – Корецький

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Кабінет міністрів України схвалив та направив на розгляд Верховної Ради ще три законопроєкти, які є важливою складовою пакета заходів, необхідного для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Проєкти законів стосуються роботи Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Міністри отримали доручення невідкладно опрацювати їх з народними депутатами на рівні комітетів", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він наголосив, що ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна.

"Тому нам потрібна спільна та скоординована робота. Свою частину роботи уряд виконує: з початку вересня ми схвалили та передали на розгляд 8 законопроєктів. Діємо за чітко визначеним планом і до 1 листопада всі необхідні рішення уряду будуть ухвалені", – підкреслив прем'єр.

Він закликав всіх народних депутатів, незалежно від політичних вподобань, підтримати уряд, підтримати Україну та українців, і проголосувати якнайскоріше всі необхідні для фінансової допомоги закони.

"Лише спільними зусиллями уряду та парламенту ми зможемо стабілізувати державні фінанси та забезпечити необхідне фінансування потреб оборони і соціальних видатків", – резюмував він.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/450

#законопроекти #бюджет #дефіцит
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