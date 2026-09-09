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Критично важливими в України є 11,2 тис. релігійних організацій – оновлений перелік Держетнополітики

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Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) затвердила оновлений перелік із 11 тис. 220 релігійних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки.

"9 вересня 2026 року наказом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) було затверджено оновлений Перелік релігійних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки. До Переліку включено 11 220 юридичні особи", – йдеться в повідомленні Служби.

Зазначається, що найбільша кількість організацій, що увійшли до Переліку, зосереджена у Львівській (1770), Тернопільській (1104) та Івано-Франківській (942) областях. 

Повний перелік організацій по всіх областях доступний за посиланням: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2026/09/Perelik_08-09-2026.pdf

Держетнополітики також звертає увагу керівників релігійних організацій, що якщо організація була у попередньому списку, але не потрапила до оновленого переліку, бронювання її священнослужителів буде анульовано у зв'язку із втратою статусу критичної важливості. 

Крім того, зазначається, що організаціям, чиї священнослужителі мають діюче бронювання до 9 жовтня 2026 року, необхідно якнайшвидше подати документи на його подовження, шо дозволить фахівцям ДЕСС вчасно опрацювати запити до завершення терміну дії поточного бронювання. 

Як повідомлялося, станом на середину травня в Україні було 10,9 тис. релігійних організацій було визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а на початок червня від мобілізації було заброньовано 6,5 тис. священнослужителів-керівників і працівників релігійних організацій.

Джерело: https://dess.gov.ua/dess-onovyla-perelik-krytychno-vazhlyvykh-relihiynykh-orhanizatsiy-do-noho-uviyshly-11-220-iurydychnykh-osib/

#статус #релігія #організації
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