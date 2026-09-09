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Росіяни вдарили по ТРЦ в Сумах, дві людини загинули, 14 поранені – ДСНС

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Російські окупанти вдарили із застосуванням БПЛА по ТРЦ в Сумах, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Попередньо, загинули 2 людини, ще 14 травмовані, серед них 3 дітей Внаслідок удару на парковці загорілися 4 автомобілі, пошкоджена будівля торговельно-розважального центру", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Паралельно з гасінням пожежі рятувальники надавали допомогу постраждалим та обстежили пошкоджені приміщення. Усі осередки горіння ліквідовані.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/74242

#постраждалі #атака #суми
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