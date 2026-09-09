Літаку Зеленського на шляху з Молдови до Осло загрожувала дронова небезпека – прем'єр Норвегії

Літаку президента України Володимира Зеленського під час запланованого вильоту з Кишиніва до Осло загрожувала дронова небезпека, заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере в інтерв'ю суспільному мовнику NRK.

"Його літак мало не збив дрон під час зльоту з Молдови. Це реальність, з якою він стикається", – сказав прем'єр.

У відповідь на подальші запитання NRK, державна секретарка Бхануджа Расія з офісу прем'єр-міністра уточнила, що у вівторок, 8 вересня, у повітряному просторі над Молдовою була загроза з боку дрона, що затримало рейс Зеленського до Осло.

"З цими загрозами він живе щодня. Невідомо, наскільки близько дрони були до його літака", – зазначила вона.

Коментарі української сторони щодо цього інциденту поки відсутні.

Джерело: https://www.nrk.no/artikkel/store-zelenskyjs-fly-ble-nesten-truffet-av-drone-pa-vei-fra-moldova-til-oslo-1527509