Трамп заявив, що Путін "хоче укласти угоду"

Президент США Дональд Трамп прокоментував свою розмову з Володимиром Путіним, назвавши її "чудовою".

"У нас відбулася чудова розмова. Він хоче укласти угоду, і якщо Зеленський теж цього хоче, то це було б дуже добре", – заявив Трамп журналістам, передає Clash Report.

Відповідаючи на запитання про причини затримки мирної угоди, Трамп висловив думку, що проблема в "двох людях, які ненавидять одне одного", але наголосив, що він впевнений у прогресі угоди.

"Тому що я розмовляю з людьми. Це все, що я роблю – розмовляю з людьми. Усе своє життя я знайомий з угодами. І це двоє людей, які втомилися воювати", – пояснив він.

Трамп і Путін провели телефонну розмову у вівторок, через два дні після візитів спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва. За наявною інформацією, розмова тривала годину і стосувалася війни в України.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/2097762356289773861?s=20

https://x.com/clashreport/status/2097755781571526830?s=20

https://x.com/clashreport/status/2097756259533402114?s=20