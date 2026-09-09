Голова МЗС Італії закликав Зеленського залучати Італію та Польщу до мирного врегулювання в Україні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні звернувся до президента України Володимира Зеленського, закликаючи його "орієнтуватися не на окремі держави, а на ЄС у цілому" для досягнення миру, передає ANSA.

"Нам потрібно досягти справедливого миру. Ми й надалі допомагатимемо Україні захищатися, не відправляючи туди власних військ. Європа може зробити дуже багато, але я вважаю, що Зеленський теж повинен орієнтуватися не на окремі європейські держави, а на всі держави Європейського Союзу. Нам не потрібні ініціативи невеликих груп. Я кажу Зеленському, і даю йому цю пораду як друг України: розумно залучити не лише Францію та Німеччину, а й Італію та Польщу", – заявив Таяні на пресконференції в середу.

Джерело: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2026/09/09/tajani-a-zelensky-coinvolga-italia-e-polonia-non-solo-francia-e-germania_34f9ef2c-1199-4e21-8b19-2b43c7f25b8c.html