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Литва передала Силам оборони України 9 автівок

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Литва передала Силам оборони України 9 автівок
Фото: https://t.me/VA_Kyiv

Литовська Республіка передала 9 автомобілів для потреб Сил оборони України, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації КМВА).

"За ініціативи благодійної організації "Благодійний фонд "Координаційний штаб волонтерів"" при підтримці "Благодійний фонд "Загальна сила України"", у координації з Київською міською військовою адміністрацією, організовано безкоштовну передачу 9 автомобілів для підрозділів Сил оборони", – йдеться у повідомленні КМВА у Телеграмі у середу .

"Велика вдячність литовському народу за невпинну підтримку України. Дякуємо ініціаторам та благодійникам за безцінну працю, яка допомагає нашим воїнам", – зазначив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/20541

#зсу #литва #авто
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