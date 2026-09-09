Литва передала Силам оборони України 9 автівок

Литовська Республіка передала 9 автомобілів для потреб Сил оборони України, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації КМВА).

"За ініціативи благодійної організації "Благодійний фонд "Координаційний штаб волонтерів"" при підтримці "Благодійний фонд "Загальна сила України"", у координації з Київською міською військовою адміністрацією, організовано безкоштовну передачу 9 автомобілів для підрозділів Сил оборони", – йдеться у повідомленні КМВА у Телеграмі у середу .

"Велика вдячність литовському народу за невпинну підтримку України. Дякуємо ініціаторам та благодійникам за безцінну працю, яка допомагає нашим воїнам", – зазначив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/20541