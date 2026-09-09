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Білий дім спростував інформацію про вагомішу роль глави ЦРУ у завершенні війни РФ проти України

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Білий дім спростував інформацію про вагомішу роль глави ЦРУ у завершенні війни РФ проти України

Повідомлення видання Financial Times (FT) про те, що адміністрація США має намір посилити роль директора ЦРУ Джона Реткліффа в дипломатичних зусиллях щодо завершення війни в Україні, а також зменшити участь у цих процесах спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя президента Джареда Кушнера, не відповідає дійсності, заявила представниця Білого дому Анна Келлі.

"Уся ця історія – від початку до кінця фейкові новини, засновані на словах анонімних "джерел" низького рівня, які не мають жодного уявлення, про що говорять. Жодних із цих нібито переговорів не ведеться. Спецпосланець Віткофф і Джаред Кушнер продовжують надзвичайно наполегливо працювати над мирною угодою, і президент цілком довіряє їм вести переговори від імені США", – написала вона в соцмережі X.

У середу FT із посиланням на джерела повідомила, що адміністрація США має намір розширити сферу відповідальності директора ЦРУ в дипломатичних зусиллях щодо завершення російсько-української війни.

"Американські чиновники заявили європейським колегам, що Реткліфф готується взяти на себе більше повноважень у переговорах США з Росією та Україною (...), за словами п'ятьох людей, обізнаних із планами, Білий дім іде на цей крок у той час, коли він вивчає можливість скоротити участь у процесі спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя президента Джареда Кушнера, які очолювали переговори з Москвою та Києвом", – інформувало видання.

Співрозмовники газети уточнили, що президент США Дональд Трамп остаточного рішення щодо ролі Реткліффа наразі не прийняв.

Пізніше FT додала до статті коментар прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який зазначив, що президенти США та РФ під час нещодавньої телефонної розмови не порушували тему можливих змін у складі команди американських переговірників.

Джерело: https://x.com/AnnaKelly47/status/2097721837337604368

#білий #дім #цру
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