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В Сумах вже троє загиблих через влучання БпЛА у ТРЦ, у місті повідомляють про 14 постраждалих

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В Сумах вже троє загиблих через влучання БпЛА у ТРЦ, у місті повідомляють про 14 постраждалих

В Сумах вже троє загиблих через влучання БпЛА у ТРЦ, двоє людей поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На жаль, наразі відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки БпЛА по території ТРЦ у Сумах", – написав Григоров у Телеграмі.

За його даними, двоє людей поранені.

Інформація уточнюється. Триває ліквідація наслідків.

В.о. голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар у свою чергу написав у телеграм: "Сьогодні ввечері ворог завдав удару по одному з торгових центрів міста в Зарічному районі. Попередньо відомо про 14 постраждалих. Є загиблі".

 

#влучання #тц #суми
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