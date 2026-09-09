В Сумах вже троє загиблих через влучання БпЛА у ТРЦ, у місті повідомляють про 14 постраждалих

В Сумах вже троє загиблих через влучання БпЛА у ТРЦ, двоє людей поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На жаль, наразі відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки БпЛА по території ТРЦ у Сумах", – написав Григоров у Телеграмі.

За його даними, двоє людей поранені.

Інформація уточнюється. Триває ліквідація наслідків.

В.о. голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар у свою чергу написав у телеграм: "Сьогодні ввечері ворог завдав удару по одному з торгових центрів міста в Зарічному районі. Попередньо відомо про 14 постраждалих. Є загиблі".