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Рекордне ураження за весь час війни: ССО дістали критичні заводи РФ за 3000 км

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Рекордне ураження за весь час війни: ССО дістали критичні заводи РФ за 3000 км
Фото: https://t.me/ukr_sof

Сили спеціальних операцій ЗСУ здійснили найглибше ураження на території РФ за весь час війни – 9 вересня підрозділи Deep Strike ССО успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості РФ – Новоуренгойський та Пуровський заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів РФ.

До цілі дрони ССО подолали понад 3000 кілометрів. До сьогоднішнього дня це вважалося абсолютно безпечним тилом для агресора, інформують ССО у телеграм.

Підприємства мають критичне значення для газоконденсатної промисловості. Заводи забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, що видобувається на родовищах Ямалу.

Новоуренгойський ЗПКТ має проєктну потужність 19,5 млн тонн сировини на рік, а Пуровський ЗПК у 2025 році переробив 13,4 млн тонн газового конденсату.

Газоконденсатна промисловість є важливою складовою економіки росії та формує доходи бюджету агресора.

Джерело: https://t.me/ukr_sof/3365

 

#рекорд #ссо #атака
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