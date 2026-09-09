Ворожий БпЛА влучив у ТРЦ в Сумах, відомо про одного загиблого, є поранені – ОВА

Ворожий БпЛА влучив у торгово-розважальний центр (ТРЦ) в Сумах, наразі відомо про загибель однієї людини, є пожежа, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Прицільно ударним БпЛА ворог поцілив по території торгово-розважального центру в Сумах. Наразі підтверджено загибель однієї людини. Попередньо, кількість загиблих може бути більшою", – написав він у Телеграмі у середу увечері.

Також є поранені. Інформація уточнюється.

Пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ. Виникла пожежа.

На місці працюють усі необхідні служби. Тривають ліквідація наслідків та рятувальна операція.

"Існує загроза повторних ударів. Не перебувайте поруч із місцем влучання та залишайтеся у безпечних місцях", – наголосив Григоров.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3231