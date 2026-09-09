Корецький: уряд виділив на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури 43,7 млрд грн

Кабінет міністрів виділив на реалізацію планів стійкості регіонів та міст 67,6 млрд грн, із них 43,7 млрд грн – на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками засідання оперативного координаційного центру з реалізації планів стійкості.

"Попри обмежене бюджетне фінансування, уряд уже виділив на реалізацію планів стійкості 67,6 млрд грн. Із них 43,7 млрд грн – на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури", – написав він у Телеграмі у середу.

За його словами, під час засідання було зіставлено фактичний стан робіт із графіками, визначеними РНБО. Виявилось, що у низці регіонів є відставання у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання.

"Доручив Міненерго, Мінінфраструктури та Агентству відновлення посилити контроль за кожним конкретним об'єктом і забезпечити завершення робіт у визначені строки", – наголосив Корецький.

Також прем'єр повідомив про завдання максимально наростити резервні джерела живлення критичної інфраструктури, як це передбачено рішенням РНБО. Регіони мають сформувати необхідні запаси пального для критичної інфраструктури та соціальної сфери.

"Місцева влада несе персональну відповідальність за забезпечення резервного живлення об'єктів тепло- і водопостачання та водовідведення", – наголосив Корецький.

Він також повідомив про плани відновлення парку локомотивів "Укрзалізниці", втрачених через російські удари. За його словами, Мінфін разом із профільними відомствами має забезпечити необхідне фінансування.

"Мінінфраструктури також має напрацювати механізм страхування працівників і техніки, залучених до будівництва захисних споруд для енергооб'єктів у прифронтових регіонах", – додав Корецький.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/442