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Окупаційна армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів Донецької області

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Окупаційна армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів Донецької області
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські війська мають просування на костянтинівському та покровському напрямках у Донецькій області, повідомляє DeepState.

"Ворог просунувся біля Степанівки (Краматорський р-н) і Котлиного (Покровський р-н) на Донеччині", – йдеться у повідомленні DeepState у Телеграмі у середу.

За інформацією аналітиків, армії РФ вдалося розширити зону контролю на костянтинівському напрямку поблизу села Степанівка Іллінівської сільської громади Краматорського району Донеччини. На покровському напрямку окупаційна армія має територіальні успіхи поблизу селища Котлине Покровської міської громади.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23818

#мапа #фронт #deepstate
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