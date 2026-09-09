Окупаційна армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів Донецької області

Російські війська мають просування на костянтинівському та покровському напрямках у Донецькій області, повідомляє DeepState.

"Ворог просунувся біля Степанівки (Краматорський р-н) і Котлиного (Покровський р-н) на Донеччині", – йдеться у повідомленні DeepState у Телеграмі у середу.

За інформацією аналітиків, армії РФ вдалося розширити зону контролю на костянтинівському напрямку поблизу села Степанівка Іллінівської сільської громади Краматорського району Донеччини. На покровському напрямку окупаційна армія має територіальні успіхи поблизу селища Котлине Покровської міської громади.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23818