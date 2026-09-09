Буданов провів у Ризі зустріч із латвійським міністром оборони

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс (Raivis Melnis) привітав керівника Офісу президента України Кирила Буданова, який прибув із візитом до Риги.

"У порядку денному зустрічі – обговорення безпекової ситуації в регіоні, військова підтримка та партнерство у військово-промисловій галузі", – повідомляє латвійське Міноборони у Х.

Зазначається, що міністр оборони та керівник Офісу президента України також візьмуть участь у панельній дискусії Ризької конференції "Bringing Ukraine's Warfighting Knowledge into NATO", де обговорюватиметься інтеграція уроків, отриманих Україною, у планування оборони НАТО.

Джерело:

https://x.com/aizsardzibasmin/status/2097697336726024596?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA