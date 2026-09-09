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Сибіга про заяву Ушакова: Замість справжньої дипломатії Москва хоче продовжувати війну без жодних перерв

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Сибіга про заяву Ушакова: Замість справжньої дипломатії Москва хоче продовжувати війну без жодних перерв
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяву помічника очільника Кремля Володимира Путіна, що Сполучені Штати повинні припинити всю свою підтримку України, щоб прискорити завершення війни.

"Насправді він (Юрій Ушаков – ІФ-У) оголив справжні наміри Росії: замість справжньої дипломатії Москва хоче продовжувати війну без жодних перерв. Російські еліти існують у паралельному світі, поруч зі своїм босом. Вони воліли б марно жертвувати сотнями тисяч своїх солдатів як гарматним м'ясом і заганяти свою економіку у вільне падіння, аніж завершити війну, яку вони не можуть виграти", – написав Сибіга у Х.

Міністр наголосив, що тільки посилений тиск може "вилікувати російські ілюзії та нарешті привести їх за стіл переговорів".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2097715080443867139?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#кремль #сибіга
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