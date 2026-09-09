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У МАГАТЕ високо оцінили співпрацю сирійської влади з відомством

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У МАГАТЕ високо оцінили співпрацю сирійської влади з відомством
Фото: https://www.iaea.org/

Рада керуючих МАГАТЕ у середу одноголосно схвалила резолюцію, в якій високо оцінюється співпраця Сирії з інспекторами агентства.

У документі, який цитує агентство ЕФЕ, зазначається, що Сирія надала всю необхідну інформацію та доступ до раніше незадекларованих ядерних матеріалів.

Таким чином, МАГАТЕ завершило 15-річне розслідування таємної сирійської ядерної програми за часів правління колишнього президента Сирії Башара Асада.

МАГАТЕ нещодавно отримало згоду нинішньої сирійської влади на доступ до об'єктів та документації, пов'язаних із колишньою сирійською ядерною програмою, включно з комплексом у Дейр-ез-Зорі, який був знищений Ізраїлем у 2007 році.

Згідно з аналізом МАГАТЕ, реактор, що споруджувався на цьому комплексі, міг використовуватися у військових цілях. Ще одним свідченням стало виявлення 73 тонн уранової руди на іншому об'єкті, про який Сирія не повідомляла до липня цього року.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросс заявляв, що все вказує на те, що колишня сирійська влада розробляла ядерну програму з воєнними намірами.

Джерело: https://efe.com

#інспекції #магате #сирія
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