Станом на 18:15 відомо про 14 постраждалих у Києві – прокуратура

Станом на 18:15 відомо про одну загиблу та 14 постраждалих у Києві через ворожу атаку, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури оновлену інформацію.

"Понад 6 годин тривала повітряна тривога у Києва протягом дня. Протягом цього часу внаслідок російської агресії загинула одна людина, 14 людей постраждали. Це узагальнені дані станом на 18:15", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у середу.

У Дніпровському районі загинула 67-річна жінка, яка в момент влучання БпЛА у будинок знаходилась біля нього. Також відомо про трьох постраждалих – це чоловік 74-х років, жінки 69 та 57 років, 57-річна жінка та 15-річний хлопець та 16-річна дівчина.

У Дарницькому районі зранку через влучання БпЛА у житловий будинок постраждали 9 людей. У більшості з них гостра реакція на стрес та осколкові поранення. Серед постраждалих 30-річна вагітна жінка.

Внаслідок збройної агресії РФ пошкоджено 6 багатоповерхових будинків, дитячий садок, 35 автомобілів, складські приміщення.

На місцях влучань та падінь уламків продовжують працювати правоохоронці та рятувальники.