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У Херсоні обговорили посилення захисту критичної інфраструктури та розвиток розподіленої генерації – МВА

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У Херсоні обговорили посилення захисту критичної інфраструктури та розвиток розподіленої генерації – МВА
Фото: t.me/yaroslavshanko

В Херсоні під головуванням начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна відбулася нарада щодо посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та подальшого зміцнення стійкості громади.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в Телеграм, під час наради окремо обговорили реалізацію проєкту розподіленої генерації, який передбачає створення додаткових джерел енергії та підвищення автономності системи у випадку пошкоджень.

"Наше спільне завдання – зробити все можливе, щоб навіть під час нових ворожих атак критично важливі об'єкти продовжували працювати, а Херсон мав необхідний запас стійкості", – наголосив Шанько.

За його словами, для Херсона питання захисту критичної інфраструктури є особливо актуальним, оскільки російські удари вже неодноразово пошкоджували енергетичну інфраструктуру.

#захист #розмова #херсон
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