Зеленський: розраховуємо на перші практичні результати щодо антибалістичної програми FREYJA

Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере провів зустріч із керівниками оборонних компаній країн-партнерів, під час якої сторони обговорили антибалістичну програму Freyja.

"Головна тема – антибалістична програма FREYJA, яка здатна забезпечити Європі інтегрований захист від повітряних загроз завдяки спільним зусиллям України, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії", – написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

За його словами, під час зустрічі з керівництвом FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo сторони узгодили завдання для політичного керівництва та урядовців, а також окремо для виробників і розробників.

"Розраховуємо на перші практичні результати. Вдячний Норвегії за цю зустріч. Дякую партнерам за готовність працювати разом. Захист європейського неба – це наша спільна справа", – зазначив президент.