Заочно засуджено двох колишніх українських суддів з Донеччини – 12 років за участь у незаконному переслідуванні цивільного

Двоє колишніх українських суддів, які після окупації частини Донеччини перейшли до так званого "верховного суду днр", заочно засуджені до 12 років позбавлення волі за участь у незаконному переслідуванні цивільного, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Прокурори довели, що вони стали частиною створеної окупаційною владою системи, через яку незаконне затримання, катування та подальше ув'язнення мешканців тимчасово окупованих територій оформлювали як нібито "судові рішення"", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що одним із потерпілих став 52-річний мешканець Кальміуського, колишній підприємець. Представники так званого "міністерства державної безпеки днр" затримали його у власному будинку та безпідставно звинуватили у шпигунстві. Чоловіка доправили до донецької "Ізоляції", де утримували у підвалі та катували, вимагаючи зізнання. Під час нічних допитів йому надягали на голову пакет, били, внаслідок чого він отримав переломи чотирьох ребер, а також застосовували електричний струм. Після погроз затримати його дружину чоловіка змусили дати свідчення проти себе.

Згодом сфабриковану справу передали до так званого "верховного суду днр", у складі якого її розглядали колишні українські судді. У 2018 році вони визнали чоловіка винним у "шпигунстві" та призначили йому 10 років позбавлення волі. Під час псевдосудового процесу чоловіка позбавили базових гарантій справедливого судового розгляду – належної правничої допомоги та можливості викликати свідків захисту. У такий спосіб засуджені забезпечили його подальше незаконне утримання під вартою.

До переходу на бік окупантів вони працювали суддями Апеляційного суду Донецької області та Калінінського районного суду м. Горлівки. У 2015-2016 роках вони погодилися працювати у незаконно створеній окупаційній "судовій системі". Жінка, яку до цього було звільнено з посади судді за порушення присяги, та її колишній колега на підставі указів ватажка так званої "днр" обійняли посади у "верховному суді днр".

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури їх визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Кожному призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту їх фактичного затримання.