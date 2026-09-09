Кількість постраждалих через ворожу атаку на житловий будинок у Дніпровському районі зросла до трьох – КМВА

До трьох осіб зросла кількість постраждалих унаслідок атаки ворога на житловий будинок у Дніпровському районі Києва, серед них двоє дітей – 15-річний хлопець та 16-річна дівчина, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Кількість постраждалих від удару по житловому будинку в Дніпровському районі збільшилася до 3 осіб. Серед них дві дитини: 15-річний хлопець та 16-річна дівчина", – зазначається в повідомленні пресслужби у Телеграмі у середу.

За даними КМВА, загальна кількість постраждалих від ворожої атаки за сьогоднішній день збільшилася до 14 осіб, серед яких 2 дітей.

За інформацією КМВА, постраждалим надається медична допомога.

Як повідомлялося, раніше інформували про одну загиблу особу в результаті влучення ворожого БпЛА по дев'ятиповерхівці в Дніпровському районі столиці.