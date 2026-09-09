КСУ вивчає справу щодо прав громадян на компенсацію за пошкоджене та знищене майно через агресію РФ

Конституційний суд України (КСУ) розглядає справу щодо прав громадян на відшкодування пошкодженого через російську агресію житла за умови, що це відбулося до введення воєнного стану, а об'єкт знаходиться на окупованій території; наразі завершилась відкрита частина пленарного засідання, повідомила пресслужба КСУ.

"Другий сенат 9 вересня 2026 року на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Воробйова Юрія Миколайовича", – йдеться у повідомленні КСУ, яке отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у середу.

Воробйов звернувся до КСУ із клопотанням перевірити на відповідність Конституції України окремі приписи абзацу першого, абзацу другого преамбули закону України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" від 23 лютого 2023 року № 2923-ІХ.

Преамбулою закону встановлено, що цей закон визначає правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, починаючи з дати введення воєнного стану (24 лютого 2022 року), а також регламентує порядок створення та ведення відповідного Державного реєстру майна (абзац перший).

Відповідно до абзацу другого "дія цього закону не поширюється на об'єкти нерухомого майна", що на день введення воєнного стану (24 лютого 2022 року) знаходилися на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України.

У повідомленні наведено обставини справи Воробйова, який є власником приватного будинку в місті Горлівка Донецької області, що під час артилерійського обстрілу міста 11 лютого 2015 року був зруйнований унаслідок влучання снаряду, про що 20 лютого 2015 року комісія працівників пожежного загону міста Горлівки склала акт про пожежу.

У висновку судової будівельно-технічної експертизи від 30 січня 2018 року, що її провів у межах зазначеного кримінального провадження Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, зафіксовано, що пошкодження будинку сталося внаслідок прямих влучань вибухонебезпечних предметів (мінометних мін, снарядів), вартість ремонтно-відновлювальних робіт становить 8,42 млн грн.

У зв'язку з руйнуванням житла у Воробйова виникла необхідність подати заяву на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна відповідно до закону № 2923-ІХ. Водночас відповідно до законодавчих норм права на компенсацію не мають особи, чиє житло було зруйноване до 24 лютого 2022 року, а також особи, чиє зруйноване житло знаходиться на тимчасово окупованій території.

У 2023 році заявник звернувся до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області з позовом до Горлівської міської ради Донецької області, держави Україна в особі Кабінету міністрів України, у якому просив визнати за ним право на компенсацію за належне йому житло – будинок у місті Горлівка Донецької області, – яке зруйновано внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили йому у задоволенні позовних вимог. Верховний суд касаційну скаргу заявника залишив без задоволення, а рішення судів – без змін.

Заявник вважає, що оспорювані приписи закону суперечать статтям 24 (рівність прав), 41 (право власності), 47 (право на житло) Конституції України.

Дослідивши матеріали справи, КСУ перейшов до закритої частини пленарного засідання.