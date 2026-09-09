Російський реактивний дрон завдав удару по елеватору агрохолдингу "Прометей" у Миколаєві

Російський реактивний дрон зранку 9 вересня влучив у виробничі потужності елеватора агрохолдингу "Прометей" у Миколаєві, повідомила пресслужба компанії у Телеграм-каналі.

"Сьогодні для нас дуже важкий день. Найперше, за що я вдячний, – усі наші люди живі. Коли отримуєш таку новину, все інше на деякий час перестає мати значення. Але потім приходить усвідомлення масштабу того, що сталося. Війна завдає бізнесу збитків, які не вимірюються лише вартістю зруйнованого майна. За ними – втрачені інвестиції, порушена робота підприємства, люди, які щодня приходять сюди працювати, наші партнери та аграрії, які розраховують на нас", – зазначив власник та голова наглядової ради агрохолдингу Рафаель Гороян.

Унаслідок влучання пошкоджено зерносховище, зерносушарку, складські приміщення, автомобільну вагову та будівлю лабораторії. Руйнувань також зазнав автопарк сільськогосподарської техніки.

В повідомленні також зазначено, що напередодні, 8 вересня, протягом дня над елеватором фіксували розвідувальний дрон. В компанії вважають, що це може свідчити про попередню розвідку та спланований характер атаки.

На місці працюють фахівці, які фіксують пошкодження та оцінюють масштаби збитків. Компанія продовжує працювати.

Як повідомлялося, 8 серпня внаслідок атаки російських безпілотників зазнав значних руйнувань елеватор "Лебедин" агрохолдингу "Прометей" у Сумській області, зокрема було знищено два зерносклади та сушильну будівлю.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, очищення, сушіння та логістики сільгоспкультур. До повномасштабного вторгнення компанія володіла 34 елеваторами в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях. У 2024 році група ухвалила рішення про закриття трьох із 28 елеваторів та скорочення персоналу.