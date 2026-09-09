Перша заступниця генпрокурора Вдовиченко подала заяву про відставку

Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко написала заяву про відставку із займаної посади, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора.

"Вдовиченко написала заяву про відставку", – сказали у відомстві.

Інформація про Вдовиченко як першого заступника генпрокурора наразі відсутня на сайті Офісу генпрокурора у розділі "керівництво".

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

В неділю, 6 вересня, суд обрав заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 листопада із можливістю внесення застави в розмірі 120 млн грн.

7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід фігурантці справи "Карфаген" Єлизаветі Івахненко: тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн.

Наразі за них заставу не внесено, підозрювані знаходяться в СІЗО.

У зв'язку із операцією "Карфаген" подав заяву про відставку з посади генерального прокурора Руслан Кравченко, який фігурує в матеріалах НСРД по цій справі. Підозру йому не повідомляли. Його відставку має ще підтримати Верховна Рада.

Вдовиченко також фігурує в матеріалах НСРД у межах операції "Карфаген".

Кравченко раніше заперечив свою причетність до отримання чи легалізації коштів від незаконних кол-центрів та наявність незадекларованих активів та доходів, наголосив, що його позиція щодо звинувачень Національного антикорупційного бюро залишається незмінною.