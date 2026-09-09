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Знищено склад дистриб'ютора дитячих іграшок KIDDISVIT в Києві

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Внаслідок російської атаки у середу дроном знищено склад дистриб'ютора дитячих іграшок KIDDISVIT в Києві, повідомив співзасновник компанії Олександр Овчинніков.

"Російські терористи знищили склад KIDDISVIT в Києві! Ціллю реактивного шахеда стали дитячі іграшки… Найважливіше – наші люди цілі. Ніхто зі співробітників компанії не постраждав.

Зараз розбираємося з наслідками – маємо значні збитки. Ми на зв'язку з партнерами та робимо все можливе, щоб виконати зобов'язання", – повідомив він у фейсбук.

Він зазначив, що компанія перебудовує логістичні потоки та шукаємо рішення, щоб якомога швидше відновити повноцінну роботу.

Kiddisvit – маркетингово-дистрибуторська компанія, заснована в 1997 році братами Павлом та Дмитром Овчинніковими. Компанія офіційно представляє світові бренди Funкo, L.O.L.Surprise!, Baby Born, Battat, Bburago, Squishmallows, #Sbabam, TechnoDrive та багато інших. Дистрибуційна мережа налічує понад 700 партнерів і майже 8000 торгових точок. За даними YouControl, за підсумками 1 півріччя 2026 р чистий дохід від реалізації продукції склав 757 млн 445 тис грн, що на 46,8% більше ніж за січень-червень 2025р, при цьому чистий збиток компанії зменшився до 24 млн 956 тис грн проти 32 млн 026 тис грн за перше півріччя 2025р.

#іграшки #склад #обстріл
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