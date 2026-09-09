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КМДА: У Києві з 10 вересня запустять 4 нічні автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу

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КМДА: У Києві з 10 вересня запустять 4 нічні автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу

Для пасажирів, які прибуватимуть до Києва вночі, з 10 вересня запрацюють чотири тимчасові автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці, повідомляє офіційний портал Києва в середу.

"Автобуси курсуватимуть під час комендантської години – з 1:00 до 5:00, зокрема для пасажирів потягів, які прибувають до Києва у цей період. Водночас із житлових масивів до центрального залізничного вокзалу автобуси вирушатимуть раніше – відповідно до графіка та місць посадки. Інтервал руху складатиме орієнтовно 60 хвилин", – йдеться в повідомленні.

Кожен із чотирьох маршрутів забезпечуватиме сполучення Центрального залізничного вокзалу з окремими районами та житловими масивами столиці: №131-Н курсуватиме до станції метро "Дарниця", №132-Н – до станції метро "Мінська", №133-Н – до вул. Тулузи, а №134-Н – до проспекту Павла Тичини, після чого автобуси повертатимуться до Центрального вокзалу.

Детальні схеми руху та перелік зупинок для кожного з чотирьох тимчасових нічних маршрутів можна переглянути на офіційному порталі Києва, де також наведено актуальну інформацію про організацію їхнього руху.

#київ #транспорт #вокзал #комендантська_година
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