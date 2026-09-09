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Бескрестнов: цифрове відео дедалі частіше використовується на російських БпЛА типу "Молнія"

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Бескрестнов: цифрове відео дедалі частіше використовується на російських БпЛА типу "Молнія"
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Цифрові системи передачі відео дедалі частіше використовуються на російських безпілотниках типу "Молнія", тому системи перехоплення мають бути готовими до виявлення такого сигналу, заявив радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов у Facebook.

"Треба бути готовими до того, що цифрове відео колись повністю замінить аналогове (в першу чергу на крилах), і всі портативні детектори та стаціонарні пункти прийому аналогового відео стануть неефективними", – наголосив Бескрестнов.

За його словами, вже зараз варто подумати над додаванням функції виявлення цифрового відео до систем перехоплення.

"Зображення ми не побачимо, але наявність побачимо, пеленг визначимо (попередимо користувача про загрозу)", – зазначив радник президента України.

#бпла #бескрестнов #атаки_рф
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