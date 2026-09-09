Держфінмон та СБУ викрили схему фінансування діяльності військовослужбовця-дезертира на 2 млн грн

Державна служба фінансового моніторингу України спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрила схему використання банківських рахунків військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ) та розпочав співпрацю зі збройними силами РФ, повідомив очільник Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

"Перевірка зачепила одразу 13 банків, де у нього були відкриті рахунки або картки. Гроші здебільшого перераховувались між фізичними особами невеликими платежами та частково знімались готівкою. Фігурант верифікував близько 10 терміналів супутникового зв'язку Starlink на установчі дані сторонніх осіб - щоб ці термінали могли використовувати зс рф у бойових діях проти Сил оборони України", - зазначив очільник відомства у дописі в Телеграм-каналі.

За його словами, загальна сума виявлених підозрілих операцій сягає майже 2 млн грн, а встановлений рух коштів має ознаки отримання доходу від злочинної, зокрема терористичної діяльності, з подальшим використанням незаконно отриманих фінансів.