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У Києві з 10 вересня метро працюватиме на годину довше через скорочення комендантської години

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У Києві з 10 вересня метро працюватиме на годину довше через скорочення комендантської години

Київський метрополітен із 10 вересня продовжить на одну годину роботу всіх станцій у режимі пасажирських перевезень у зв'язку зі скороченням комендантської години, повідомила пресслужба столичного метро в Телеграм.

Згідно з оновленими графіками, час відправлення останніх поїздів із початкових та кінцевих станцій метро виглядає наступним чином:

Червона лінія: від станції "Академмістечко" в напрямку "Лісової" останній поїзд вирушає о 23:30, а у зворотному напрямку від "Лісової" до "Академмістечка" – о 0:08.

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" в бік "Теремків" поїзд відходить о 23:30, тоді як від станції "Теремки" до "Героїв Дніпра" – о 0:05.

Зелена лінія: від станції "Сирець" у напрямку "Червоного Хутора" останній поїзд прямує о 23:30, а від "Червоного Хутора" до "Сирця" – о 0:06.

Однак у відомстві наголосили, що ватро звертати увагу саме на час закриття станції на вхід: "Просимо звертати увагу саме на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху окремих поїздів".

Графік роботи сформовано таким чином, щоб пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену.

Водночас режим роботи підземних станцій як укриттів не змінюється.

Як повідомлялося, раніше міський голова столиці Віталій Кличко інформував, що із 10 вересня в столиці скоротять тривалість комендантської години на одну годину: вона діятиме з 1:00 до 5:00.

#київ #графік_роботи #комендантська_година #метро
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