Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Одна людина загинула, дев'ять дістали поранень у Донецькій області станом 16 годин – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Одна людина загинула, дев'ять дістали поранень у Донецькій області станом 16 годин – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Щонайменше 1 людина загинула і 9 поранені внаслідок ударів по Донеччині у середу, 9 вересня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 9 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Донеччині. Одну авіабомбу росіяни скинули на Слов'янськ: там 1 людина загинула і 1 поранена; зруйновано 1 приватний будинок, ще 3 – пошкоджено", – написав Філашкін у Телеграмі у середу близько 16 години.

За його даними, ще п'ятьма авіабомбами ворог атакував Краматорську громаду. У Біленькому поранено 8 людей, пошкоджено 27 приватних будинків, адмінбудівлю і автівку. У Краматорську обстріляна промзона. Філашкін повідомив, що на місцях ударів працюють всі відповідальні служби, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

"Кожен день на Донеччині – це смертельна небезпека. Закликаю всіх евакуюватися до більш безпечних регіонів України", – наголосив він.

#атаки_рф #донецька #жертви #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

Пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Республікою Молдова призупинив роботу через атаку Російської Федерації безпілотниками в ніч на 9 вересня, є…

Читати
РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

Російські війська здійснили кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК, унаслідок чого станція припинила генерацію електроенергії, а її обл…

Читати
Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі заявив, що Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенц…

Читати
Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити необхідні фінансові рішення для забезпечення України та повідомив, з п…

Читати