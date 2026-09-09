Одна людина загинула, дев'ять дістали поранень у Донецькій області станом 16 годин – ОВА

Щонайменше 1 людина загинула і 9 поранені внаслідок ударів по Донеччині у середу, 9 вересня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 9 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Донеччині. Одну авіабомбу росіяни скинули на Слов'янськ: там 1 людина загинула і 1 поранена; зруйновано 1 приватний будинок, ще 3 – пошкоджено", – написав Філашкін у Телеграмі у середу близько 16 години.

За його даними, ще п'ятьма авіабомбами ворог атакував Краматорську громаду. У Біленькому поранено 8 людей, пошкоджено 27 приватних будинків, адмінбудівлю і автівку. У Краматорську обстріляна промзона. Філашкін повідомив, що на місцях ударів працюють всі відповідальні служби, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

"Кожен день на Донеччині – це смертельна небезпека. Закликаю всіх евакуюватися до більш безпечних регіонів України", – наголосив він.