В Україні створять найбільший Defense Tech фонд для інвестування у військові стартапи – ексміністр Федоров

Українська команда цифровізації повернулася з робочого відрядження, під час якого провела серію важливих зустрічей із міжнародними донорами, представниками Big Tech компаній та венчурними фондами. Головна мета поїздки полягала в залученні додаткових інвестицій та ресурсів для подальшої трансформації країни, розвитку продуктів на кшталт "Дії", "Мрії" та "Дія Сіті", а також для впровадження штучного інтелекту, заявив колишній міністр оборони України Михайло Федоров.

"Важливо використовувати мої контакти по всьому світу для того, щоб залучати додаткові кошти в Україну, для того, щоб продовжити це робити, і навпаки масштабувати все, що було до цього, щоб все не зупинялося", – наголосив Федоров в повідомленні в телеграм-каналі.

Він також зазначив, що команді вдалося залучити ресурси, які дозволять створити в Україні, в Києві, найбільший венчурний фонд в напрямку Defense Tech, який буде інвестувати як в військові стартапи, так і в сталі компанії.

"У нас є три ключові пріоритети. Перший – це сенсоризація, роботизація фронту, для того, щоб захистити життя наших військових і максимально пришвидшити роботизацію фронту. Другий напрямок – це реактивні перехоплювачі, дешеві ракети, всі інші засоби, які дозволять збивати реактивні "шахеди", ракети. І ми знаємо, яка загроза є сьогодні. Тільки сьогодні зранку в Києві в багатоповерхівку прилетів "шахед". Задача – пришвидшити вирішення цієї проблеми. І третій напрямок – це напрямок дешевих ударних ракет, у подальшому – зі ШІ. Нам потрібно мати відповідь на всі атаки ворога. І мати побудовану свою систему, яка здатна масштабовано реагувати", – розповів ексміністр.

Він зазначив, що Defense Tech Фонд буде запущений "вже скоро".

"Буду запрошувати долучитися до нього як стартапи, так і експертів для того, щоб працювати у фонді", – додав Федоров.

Також, за його словами, планується запуск аналітичного центру.

"За останні 7-8 місяців ми знайшли ключ до росіян: як можна знаходити їхні вразливості, як можна бити й перехоплювати ініціативу в небі й на землі. І задача – використовувати наш досвід для того, щоб можна було прогнозувати наступні кроки війни і вже генерувати рішення проактивно для того, щоб перехоплювати ініціативу. Тому також скоро буде анонс щодо цього", – зазначив він.

Він наголосив, що головна задача сьогодні – знаходити рішення, які дозволять перемогти у війні за незалежність, зупинити війну і зробити це завдяки інноваціям, технологіям, асиметрії.

"Тобто все, що я робив до цього, ми продовжуємо робити з нашою командою. І я сподіваюся, що це додасть надії комусь, у кого надія є, або поверне надію тому, хто починає її втрачати. Кожен на своєму місці, незалежно від статусу, де б ми не знаходилися, – ми продовжуємо боротися", – резюмував Федоров.

28 серпня повідомлялося, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Ґвідо Крозетт.

Крім того, 1 вересня Федоров оголосив про створення оборонної технологічної компанії.

"Алекс Карп, CEO Palantir, стане її першим провідним інвестором", – розповів Федоров.

Він зазначив, що мета компанії – використати досвід та експертизу, які він здобув під час технологічної трансформації оборонної сфери України, для створення нових технологій із глобальним потенціалом.