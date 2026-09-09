ВАКС та Міжнародна антикорупційна академія підписали меморандум про співпрацю

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) та Міжнародна антикорупційна академія (IACA) уклали меморандум про співпрацю, спрямований на підвищення ефективності боротьби з корупцією та обмін міжнародними практиками, повідомила пресслужба ВАКС у Телеграм.

"Партнерство передбачає розширення взаємодії у сфері антикорупційного правосуддя, зокрема через використання міжнародних освітніх стандартів, навчальних програм та практичного досвіду для професійного зростання суду", – йдеться в повідомленні пресслужби у середу.

Основою співпраці стали Конвенція ООН проти корупції та Конвенція ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

У ВАКС зазначили, що підписанти також поділяють переконання, що корупція підриває демократичні інститути, правосуддя та верховенство права.

Відповідний документ підписали заступник голови ВАКС Дмитро Михайленко та очільник Академії Драго Кос.