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ВАКС та Міжнародна антикорупційна академія підписали меморандум про співпрацю

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ВАКС та Міжнародна антикорупційна академія підписали меморандум про співпрацю
Фото: t.me/hcacofficial

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) та Міжнародна антикорупційна академія (IACA) уклали меморандум про співпрацю, спрямований на підвищення ефективності боротьби з корупцією та обмін міжнародними практиками, повідомила пресслужба ВАКС у Телеграм.

"Партнерство передбачає розширення взаємодії у сфері антикорупційного правосуддя, зокрема через використання міжнародних освітніх стандартів, навчальних програм та практичного досвіду для професійного зростання суду", – йдеться в повідомленні пресслужби у середу.

Основою співпраці стали Конвенція ООН проти корупції та Конвенція ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

У ВАКС зазначили, що підписанти також поділяють переконання, що корупція підриває демократичні інститути, правосуддя та верховенство права.

Відповідний документ підписали заступник голови ВАКС Дмитро Михайленко та очільник Академії Драго Кос.

#iaca #вакс #меморандум
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