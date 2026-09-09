ГУР та Сили оборони України уразили російський фрегат "Адмірал Ессен" у Новоросійську

У ніч на середу Головне управління розвідки Міноборони України спільно з іншими складовими Сил оборони в межах deepstrike-операції уразили російський фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356 та інфраструктуру військово-морської бази РФ у Новоросійську, повідомила пресслужба ГУР МО у Facebook.

"У ніч на 9 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій ГУР МО України в межах спільної з іншими складовими Сил оборони держави deepstrike-операції уразили інфраструктуру військово-морської бази росії у новоросійску, а також – ворожий фрегат "адмірал ессен" проєкту 11356", – йдеться в повідомленні у середу.

У ГУР наголошують, що фрегат "Адмірал Ессен" є носієм крилатих ракет "Калібр", які Росія постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.