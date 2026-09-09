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ГУР та Сили оборони України уразили російський фрегат "Адмірал Ессен" у Новоросійську

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У ніч на середу Головне управління розвідки Міноборони України спільно з іншими складовими Сил оборони в межах deepstrike-операції уразили російський фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356 та інфраструктуру військово-морської бази РФ у Новоросійську, повідомила пресслужба ГУР МО у Facebook.

"У ніч на 9 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій ГУР МО України в межах спільної з іншими складовими Сил оборони держави deepstrike-операції уразили інфраструктуру військово-морської бази росії у новоросійску, а також – ворожий фрегат "адмірал ессен" проєкту 11356", – йдеться в повідомленні у середу.

У ГУР наголошують, що фрегат "Адмірал Ессен" є носієм крилатих ракет "Калібр", які Росія постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

#фрегат #рф #ураження #гур_мо
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