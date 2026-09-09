Дніпро оновить парк електротранспорту за понад EUR21 млн, придбавши 5 трамваїв та 15 тролейбусів – Мінінфраструктури

Понад EUR21 млн буде спрямовано на оновлення парку громадського електротранспорту Дніпра, у межах якого місто придбає п'ять нових трамваїв та 15 низькопідлогових тролейбусів, повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України в середу.

Закупівля здійснюється в межах програми, яку реалізують Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту спільно з Міністерством фінансів.

Перші п'ять трамваїв уже виготовлені у Дніпрі українським виробником "Tatra-Yug". Новий транспорт працюватиме, зокрема, вздовж першого безбар'єрного маршруту міста.

"Оновлення міського транспорту напряму впливає на якість щоденного життя людей. У Дніпрі завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком місто отримує сучасні низькопідлогові трамваї та тролейбуси, які мають працювати на ключових маршрутах, зокрема вздовж першого безбар'єрного маршруту", – інформує міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Він наголосив, що проєкт також підтримує українського виробника: нові трамваї виготовляються у Дніпрі з рівнем локалізації до 70%, а до виробничої кооперації залучено понад 100 українських підприємств.

Ще три трамваї та обладнання для технічного обслуговування планують придбати на наступному етапі.

У 2026-2027 рр. Дніпро також отримає 15 тролейбусів "Дніпро Т-203" з автономним ходом. Після завершення проєкту частка сучасних низькопідлогових тролейбусів у місті зросте до 65%.