ДПСУ: пропускні операції в ПП "Старокозаче" після атаки РФ поновлено

Пропускні операції в міжнародному пункті пропуску "Старокозаче" після ворожої атаки поновлено, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в Телеграм.

"Пропускні операції в пункті пропуску "Старокозаче", після ворожої атаки, поновлено", – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Як повідомлялося, в результаті ворожої атаки безпілотником в ніч на середу пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Республікою Молдова призупиняв свою роботу.

Внаслідок атаки також було відомо про двох загиблих осіб.