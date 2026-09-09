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ДПСУ: пропускні операції в ПП "Старокозаче" після атаки РФ поновлено

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ДПСУ: пропускні операції в ПП "Старокозаче" після атаки РФ поновлено
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Пропускні операції в міжнародному пункті пропуску "Старокозаче" після ворожої атаки поновлено, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в Телеграм.

"Пропускні операції в пункті пропуску "Старокозаче", після ворожої атаки, поновлено", – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Як повідомлялося, в результаті ворожої атаки безпілотником в ніч на середу пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Республікою Молдова призупиняв свою роботу.

Внаслідок атаки також було відомо про двох загиблих осіб.

#одеська #відновлення #дпсу #пункт_пропуску
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