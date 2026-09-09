Справу ексголови Хмельницької МСЕК Крупи направлено до суду

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направив до суду обвинувальний акт щодо колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради, її чоловіка та сина, яких обвинувачують у незаконному збагаченні на 160 млн грн, повідомляє САП.

"У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина очільниця МСЕК незаконно збагатилася на 160 млн грн", – йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі в середу.

За даними САП, частина цих коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. "Після чого за сприяння чоловіка вони були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках", – уточнюється в повідомленні.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування було розпочато Державним бюро розслідувань, а у жовтні 2024 року справу передано до НАБУ за підслідністю.

Як повідомлялося, ДБР викрило голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, брендові прикраси та коштовності.

У жовтні 2025 року антикорупційні органи завершили слідство щодо незаконного збагачення ексголови Хмельницької МСЕК.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 рр. за сприяння чоловіка та сина Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частину незаконно одержаних коштів легалізовано через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти було вивезено за кордон та розміщено на рахунках у банках.

У вересні 2025 року за Крупу було внесено заставу, після чого суд продовжував їй строк дії процесуальних обов'язків.