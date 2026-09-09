"McDonald's Україна" поки що не працюватиме під час жовтого рівня повітряної тривоги

ПП "МакДональдз Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, поки що продовжує застосовувати розширені правила безпеки, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба компанії.

"Наразі порядок роботи ресторанів "МакДональдз" залишається без змін. Ми детально аналізуємо, як нова система розподілу рівнів тривоги працюватиме на практиці та чи дасть змогу вона безпечно організувати роботу ресторанів під час жовтого рівня повітряної тривоги. Безпека наших працівників та клієнтів залишається нашим пріоритетом і ключовою умовою роботи ресторанів", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, всі ресторани McDonald's в Україні працюють із дотриманням розширених правил безпеки: під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування після відбою. Працівники закладу отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. На сьогодні McDonald's забезпечує роботою майже 11 тис. українців, працює 130 закладів у 43 населених пунктах.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald's в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. Торік компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

"МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited з часткою 100% (Лондон, Велика Британія).