Викрито військових, які організували провокацію із наркотиками екскомандиру батальйону ЗСУ – Нацполіція

Правоохоронці викрили трьох діючих військовослужбовців окремого штурмового полку, які, за даними слідства, організували провокацію проти колишнього командира батальйону однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ та підкинули йому наркотики, повідомив т.в.о. голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

"Фігуранти – колишні поліцейські, які наразі є військовослужбовцями. Встановлено, що вони незаконно стежили за екскомандиром батальйону ЗСУ та збирали про нього конфіденційну інформацію", – йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в середу із посиланням на Цуцкірідзе.

Згідно з повідомленням, метою військових було проникнути до автомобіля екскомандира, підкинути наркотичні засоби і психотропні речовини та в подальшому залучити працівників поліції і Військової служби правопорядку для затримання військового зі штучно створеними доказами.

"У ніч з 27 на 28 серпня 2026 року троє військовослужбовців, за даними слідства, проникли до автомобіля потерпілого, припаркованого біля його будинку, та сховали всередині розфасовані у зіп-пакети наркотичні засоби й психотропні речовини. Після цього вони повідомили працівників поліції та Військової служби правопорядку про нібито наявність у транспортному засобі заборонених речовин", – зазначають в Нацполіції.

За інформацією поліції, коли колишній комбат сів до автомобіля та вирушив у справах, фігуранти продовжили стежити за ним і передавати правоохоронцям інформацію про його маршрут.

"У Харкові автомобіль зупинили працівники поліції. Під час огляду транспортного засобу були виявлені наркотичні засоби та психотропні речовини, які, за даними слідства, були заздалегідь підкинуті фігурантами", – наголошується в повідомленні.

Наразі трьом військовослужбовцям повідомили про підозру за ч. 1 ст. 162 КК України (незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи); ч. 2 ст. 182 КК України (незаконне збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно); ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 372 КК України (підбурення до притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).

Також готується клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

В повідомленні Нацполіції не вказано ім'я екскомандира, йдеться про колишнього командира батальйону 47-ї бригади "Магура" Олександра Ширшина.

Раніше відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області стверджував, що правоохоронці зупинили автомобіль військового, оскільки мали оперативну інформацію про наявність у водія наркотичних речовин. Далі з'явилася інформація, що військовий – Ширшин.

Сам Ширшин стверджував, що йому підкинули наркотики.

Згодом Цуцкірідзе доручив керівництву поліції Харківщини невідкладно і комплексно з'ясувати всі обставини, зокрема перевірити твердження представників ВСП та військовослужбовця щодо "речовини рослинного походження".

Пресслужба 16-го армійського корпусу у Facebook повідомила, що обставини затримання екскомбата "Магури", нині офіцера управління 16-го армійського корпусу Олександра Ширшина, перевірять у межах службового розслідування та комплексної перевірки.

Ширшин став командиром батальйону 47 ОМБр "Магура" у липні 2024 року. У травні 2025 року подав рапорт на звільнення, у серпні того ж року був звільнений офіційно. Він неодноразово критикував командування у невиправданих втратах людей під час боїв на Курському та Білгородському напрямках.