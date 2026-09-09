Померли двоє постраждалих внаслідок удару по потягу на Сумщині у вівторок – ОВА

Двоє людей, які у вівторок постраждали внаслідок ворожої атаки по потягу у Сумському районі, померли у лікарні, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Це жінки 60 та 79 років. Вони отримали важкі поранення. На жаль, врятувати їх життя лікарям не вдалось. Ще двоє людей перебувають у важкому стані", – написав Григоров в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у вівторок, 8 вересня, російські безпілотники атакували приміський поїзд на Сумщині, унаслідок чого загорілися локомотив і пасажирський вагон. Раніше було відомо про 10 постраждалих.