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З Німеччини в Україну екстрадували киянина, підозрюваного у замаху на вбивство – прокуратура

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З Німеччини в Україну екстрадували киянина, підозрюваного у замаху на вбивство – прокуратура

Правоохоронці Німеччини за запитом української сторони екстрадували в Україну чоловіка, якого з 2025 року розшукували на міжнародному рівні за підозрою у замаху на вбивство в Києві, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними прокуратури, у листопаді 2023 року підозрюваний разом із подругами відпочивав у більярдному клубі в Деснянському районі столиці, де у нього виник конфлікт з іншим чоловіком. Він підійшов до столика потерпілого та почав бити його кулаками по голові, після чого дістав ніж і вдарив ним опонента.

Інші відвідувачі намагалися зупинити нападника та відтягнули його від потерпілого. Після цього чоловік втік і почав переховуватися від правоохоронців. Життя потерпілого вдалося врятувати завдяки вчасно наданій медичній допомозі.

"Дії підозрюваного кваліфікували як замах на умисне вбивство. Його було оголошено в розшук по лінії Інтерполу. У 2024 році, перебуваючи у розшуку, підозрюваний вчинив в Угорщині ДТП в стані алкогольного сп'яніння. При цьому він вказав, що живе у Німеччині. Відтак за запитом України його екстрадували", – зазначили у відомстві.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

#замах #німеччина #екстрадитація
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