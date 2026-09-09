На ЧАЕС введено в експлуатацію нову СЕС потужністю 2 МВт

На території Чорнобильської АЕС запрацювала нова сонячна електростанція потужністю 2 МВт, яка забезпечуватиме живленням критично важливу інфраструктуру, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль у середу.

"Така власна генерація робить ЧАЕС більш стійкою та менш залежною від зовнішнього електропостачання та є однією з необхідних умов ядерної і радіаційної безпеки", – написав він у Телеграмі.

Зокрема, нова СЕС заживить Новий безпечний конфайнмент, об'єкти поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива.

Загальний бюджет проєкту з будівництва СЕС на території ЧАЕС складає понад $825 тис. Реалізувати його вдалося завдяки підтримці ПРООН та урядів Литви і Японії. Зокрема, Литва надала 7 296 сонячних панелей та 17 мережевих інверторів у межах гуманітарної допомоги, ПРООН за фінансування Японії забезпечила додаткове обладнання, монтаж та запуск станції.

Щорічно станція вироблятиме понад 2 млн кВт*год чистої електроенергії, що становить 5% річного споживання промислового майданчика і дасть змогу економити близько $365 тис. на рік.

"Заощаджені кошти спрямуємо на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації", - зазначив Шмигаль.