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Російські війська масовано атакували Миколаїв, загинула людина, ще п'ятеро постраждали – ДСНС

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Унаслідок масованої атаки російських військ на Миколаїв, яка тривала з ночі та протягом ранку середи, за попередніми даними, одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали, повідомляє пресслужба ДСНС України у Facebook.

"з ночі та протягом ранку російські війська масовано атакували місто, попередньо 1 людина загинула, ще 5 постраждали", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, за інформацією ДСНС пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки, кафе, магазини та складські приміщення. На одній із локацій виникла масштабна пожежа.

На місцях працюють рятувальники: ліквідовують загоряння, розбирають пошкоджені конструкції та допомагають людям.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки ввечері 8 вересня дроном також було пошкоджено торговельний центр Metro.

#миколаїв #жертви #атака
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