Посол Великої Британії: Європа після приходу Трампа бере на себе більшу відповідальність за безпеку

Із приходом до влади чинного президента США Дональда Трампа трансатлантична динаміка змінилася і країни Європи почали брати на себе більше відповідальності за безпекові питання, нарощувати фінансову і військову підтримку України, констатував надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон.

"Європа дедалі більше бере на себе відповідальність за власну безпеку. І йдеться не лише про Європейський Союз, а й про весь континент: Велику Британію, Норвегію та інші країни", – зазначив Кромптон під час спеціальної дискусії Київського безпекового форуму (КБФ) "Як насправді Захід повинен відповісти на ескалацію Росії?".

Він назвав солідарність європейських країн необхідною умовою підтримки України. "У нас є структури: Коаліція охочих, Контактна група з оборони України. Це широкі підходи щодо довгострокового майбутнього для Європи, яка налаштована надавати гарантії безпеки Україні. Велика Британія всіляко підтримує це", – наголосив дипломат.

"Як ми можемо підтримувати українців? Демонструючи солідарність. Дуже важливо, щоб європейські лідери показували, що ми підтримуємо Україну", – зазначив Кромптон.

Спеціальні дискусії КБФ проходять у межах проєкту "Kyiv Security Forum: Deep Strike" про актуальні події та ключові тенденції у сфері безпеки, економіки й зовнішньої політики України.