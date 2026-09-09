Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Посол Великої Британії: Європа після приходу Трампа бере на себе більшу відповідальність за безпеку

1 хв читати
Додати як джерело
Посол Великої Британії: Європа після приходу Трампа бере на себе більшу відповідальність за безпеку
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Із приходом до влади чинного президента США Дональда Трампа трансатлантична динаміка змінилася і країни Європи почали брати на себе більше відповідальності за безпекові питання, нарощувати фінансову і військову підтримку України, констатував надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон.

"Європа дедалі більше бере на себе відповідальність за власну безпеку. І йдеться не лише про Європейський Союз, а й про весь континент: Велику Британію, Норвегію та інші країни", – зазначив Кромптон під час спеціальної дискусії Київського безпекового форуму (КБФ) "Як насправді Захід повинен відповісти на ескалацію Росії?".

Він назвав солідарність європейських країн необхідною умовою підтримки України. "У нас є структури: Коаліція охочих, Контактна група з оборони України. Це широкі підходи щодо довгострокового майбутнього для Європи, яка налаштована надавати гарантії безпеки Україні. Велика Британія всіляко підтримує це", – наголосив дипломат.

"Як ми можемо підтримувати українців? Демонструючи солідарність. Дуже важливо, щоб європейські лідери показували, що ми підтримуємо Україну", – зазначив Кромптон.

Спеціальні дискусії КБФ проходять у межах проєкту "Kyiv Security Forum: Deep Strike" про актуальні події та ключові тенденції у сфері безпеки, економіки й зовнішньої політики України.

#безпека #кбф #кромптон #сша #велика_британія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

Пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Республікою Молдова призупинив роботу через атаку Російської Федерації безпілотниками в ніч на 9 вересня, є…

Читати
РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

Російські війська здійснили кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК, унаслідок чого станція припинила генерацію електроенергії, а її обл…

Читати
Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі заявив, що Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенц…

Читати
Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити необхідні фінансові рішення для забезпечення України та повідомив, з п…

Читати